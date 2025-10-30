Ennesima aggressione al gruppo Esposito di Bagnoli. Una violenta aggressione che avrebbe avuto come obiettivo un parente del boss di via Di Niso, un pestaggio avvenuto in strada che avrebbe provocato danni ad alcune auto e richiesto l’intervento degli agenti del locale commissariato, allertati dalle telefonate di alcuni residenti. Secondo le recenti informative, il grado di tensione tra gli Esposito-Nappi e gli emergenti del gruppo Maiorino sarebbe cresciuto ulteriormente negli ultimi tempi.
Pestaggio in strada, Esposito nel mirino dei ras emergenti di Pianura
