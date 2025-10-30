PUBBLICITÀ
Pestaggio in strada, Esposito nel mirino dei ras emergenti di Pianura

Alfonso D'Arco
Ennesima aggressione al gruppo Esposito di Bagnoli. Una violenta aggressione che avrebbe avuto come obiettivo un parente del boss di via Di Niso, un pestaggio avvenuto in strada che avrebbe provocato danni ad alcune auto e richiesto l’intervento degli agenti del locale commissariato, allertati dalle telefonate di alcuni residenti. Secondo le recenti informative, il grado di tensione tra gli Esposito-Nappi e gli emergenti del gruppo Maiorino sarebbe cresciuto ulteriormente negli ultimi tempi.

Una rivalità che si sarebbe inasprita lo scorso mese, quando fu data alle fiamme l’auto del figlio di Massimiliano Esposito, Massimiliano Esposito Junior. Il veicolo, parcheggiato in strada, fu distrutto dalle fiamme, e già allora gli investigatori avevano compreso che gli equilibri nella zona erano nuovamente in divenire. Le schermaglie non si sono limitate ai fatti di strada ma hanno coinvolto anche i social, con diversi video su TikTok in cui i due gruppi si sono scambiati offese e reciproche accuse.

