Pestaggio in strada, Esposito nel mirino dei ras emergenti di Pianura

Una rivalità che si sarebbe inasprita lo scorso mese, quando fu data alle fiamme l’auto del figlio di Massimiliano Esposito, Massimiliano Esposito Junior. Il veicolo, parcheggiato in strada, fu distrutto dalle fiamme, e già allora gli investigatori avevano compreso che gli equilibri nella zona erano nuovamente in divenire. Le schermaglie non si sono limitate ai fatti di strada ma hanno coinvolto anche i social, con diversi video su TikTok in cui i due gruppi si sono scambiati offese e reciproche accuse.

PUBBLICITÀ