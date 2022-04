Traffico di pezzi di ricambio da auto rubate, tra gli arrestati un ras vicino ai Di Lauro

Su delega del Procuratore della Repubblica di Napoli, si comunica che, nel corso della mattinata odierna, personale del Commissariato P.S. di Scampia e della Polizia Municipale di Afragola ha eseguito un’ordinanza di applicazione di misura cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli, su richiesta della Quinta Sezione della Procura della Repubblica, nei confronti di tre persone gravemente indiziate di reati di associazione a delinquere e riciclaggio. In particolare l’attività illecita sarebbe consistita nella “cannibalizzazione” di numerose autovetture, i cui pezzi venivano avviati al mercato clandestino in vari punti della città di Napoli e del relativo hinterland. Le relative carcasse venivano invece sversate in discariche abusive, in aree rurali della provincia partenopea. Tra le persone arrestate figura Tullio Emmausso già coinvolto in precedenti inchieste e indicato in alcune ordinanze come vicino al clan Di Lauro.

Le persone tratte in arresto sono:

1. Emmausso Antonio, nato a Napoli, il 23/08/1980 (nella foto in alto)

2. Matuozzo Antonio, nato a Napoli, il 28/06/1979;

3. Emmausso Tullio, nato a Napoli, il 10/04/1961.