Casal di Principe. Perseguita la cugina di giorno e di notte, condannato stalker

Si era innamorato della cugina, fino a perseguitarla, inviandole messaggi a sfondo sessuale anche a notte inoltrata. Si è concluso con una condanna il processo a carico di un uomo di Casal di Principe. Dalle indagini effettuate, in seguito alla denuncia della vittima, è stato infatti accertato che il soggetto ha inviato una serie di messaggi su Instagram alla cugina, costringendo quest’ultima a bloccarlo e suscitando in lei uno stato di ansia e paura. Ma non solo. In un’occasione il giovane riferì alla cugina di essersi arrampicato sul piano della sua abitazione, descrivendole tutti i suoi movimenti e quelli dei familiari. Il fatto costrinse la zia ad installare delle telecamere di sorveglianza a presidio della figlia.

A seguito della denuncia c’è stato il rinvio a giudizio ed il processo. Il difensore dell’imputato aveva chiesto di essere processato col rito abbreviato. Il Pm, visto gli atti del procedimento, ha chiesto una pena di 3 anni di reclusione. L’imputato è stato condannato a 2 anni senza pena sospesa per la costante reiterazione nel tempo delle condotte incriminate. Accolta, dunque, la tesi difensiva dell’avv. Antonietta Venosa, a favore della vittima. Inoltre il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Napoli Nord ha anche condannato il responsabile a risarcire il danno alla vittima.