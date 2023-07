Picchia la compagna con un mestolo mentre ha il figlio neonato in braccio: arrestato 42enne di Aversa

PUBBLICITÀ

E’ accaduto ieri ad Aversa dove una 43enne del posto è stata malmenata dal compagno convivente di 42 anni, anch’egli del luogo. A richiedere l’intervento dei carabinieri della Compagnia di Aversa sono stati i genitori della donna, subito dopo aver appreso dalla stessa quanto accaduto. Al loro arrivo i militari dell’Arma hanno subito notato, sul corpo della donna, ferite al braccio destro e sinistro, oltre a delle ecchimosi alla gamba destra.

Ai carabinieri la vittima ha riferito di essere stata picchiata dall’uomo con un mestolo mentre aveva tra le braccia il figlio neonato. E che alla base dell’aggressione ci sarebbero stati futili motivi.

La vittima, in sede di denuncia, ha precisato che le aggressioni da parte del compagno sarebbero iniziate sin dai primi mesi della loro convivenza nel maggio del 2022. E che l’uomo l’aveva picchiata non solo quella sera, ma anche la precedente. Non aveva, nella circostanza, richiesto l’intervento dei carabinieri perché terrorizzata da un’eventuale e più violenta reazione dell’uomo. Per il 42enne, arrestato, già in precedenza denunciato dalla donna per analoghe vicende, si sono aperte le porte del carcere di Santa Maria Capua Vetere.