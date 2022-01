Piedi buoni e grande corsa, il terzino Tagliafico è nel mirino del Napoli

Il Napoli pronto a intervenire sul mercato per trovare il sostituto di Mario Rui. Come riportato da Gianluca Di Marzio, l’obiettivo principale per rinforzare la fascia sinistra sarebbe quello di Nicolas Tagliafico, terzino mancino di 29 anni. L’esterno è in uscita dall’Ajax, con il quale ha un contratto fino a luglio 2023. Secondo le indiscrezioni, l’argentino, dopo aver perso il posto da titolare in squadra, vorrebbe cambiare aria per ritrovare la convocazione in nazionale e giocare così i Mondiali in Qatar.

L’interesse del Napoli per Nicolas Tagliafico

Da qualche giorno la sua situazione è monitorata costantemente dal Napoli, che è tornato a parlare con il suo entourage. Stando a quanto riporta il canale argentino Tyc Sports, il club olandese avrebbe fissato il prezzo del cartellino a 7 milioni, senza prendere in considerazione l’idea di cederlo in prestito. Oltre al club partenopeo, però, per il giocatore si sarebbero mosse anche altre squadre. Tra i club maggiormente interessati a lui c’è il Barcellona, che aveva già provato ad ingaggiarlo durante la finestra dello scorso mercato estivo. Ma le voci che arrivano dall’Argentina parlano anche di un interessamento del Marsiglia. Per loro l’operazione sembra però essere particolarmente complicata in quanto il club francese lo vorrebbe solo in prestito con diritto di riscatto. Tra i club interessati c’è infine il Chelsea, che starebbe cercando con grande insistenza un giocatore nel suo ruolo ma che ancora non avrebbe presentato un’offerta ufficiale all’Ajax.

Le caratteristiche tecniche di Nicolas Tagliafico

Terzino mancino di grande corsa e buona tecnica, Nicolas Tagliafico è particolarmente abile nella fase offensiva dove eccelle soprattutto nei cross. Nel corso della sua carriera si è distinto infatti anche per il suo contributo in zona goal: sono 18 i goal messi a segno in 377 presenze da professionista. Un bottino considerevole se si pensa che è, almeno teoricamente, si tratta un difensore.

Dagli esordi nel Banfield all’arrivo in Europa

L’avventura di Nicolas Tagliafico nel calcio professionistico inizia in patria con il Banfield. Nel club argentino militerà dal 2010 al 2014, fatta eccezione per la stagione 2012-13 passata in prestito al Real Murcia nella seconda serie spagnola. Nonostante gli ultimi due anni passati a giocare nel campionato b argentino, Tagliafico, a suon di buone prestazioni, attira su di sé le attenzioni di uno dei club più blasonati del Sud America: l’Indipendiente.

È proprio con i “los diablos rojos” che il suo nome inizia ad essere conosciuto anche oltreoceano al punto che, dopo 3 anni e mezzo, nel gennaio 2018 lascia l’Argentina e approda in Europa con l’Ajax, dove conquista il posto da titolare in nazionale e dove si afferma come uno dei terzini con i sinistri più educati d’Europa. Con i lancieri mette a segno 14 goal e decine di assist, confermando di avere una spiccata indole offensiva.