Pietro Maso, 31anni dopo l’omicidio dei genitori: “Avrei voluto dirgli vi voglio bene” 

Sono passati 31 anni dall’omicidio dei coniugi Maso compiuto dal figlio, allora 19enne, Pietro. A ‘Cronache criminali’ l’ormai 54enne racconta la mancanza dei genitori e la sua vita ora. Era il 17 aprile del 1991 quando l’Italia fu sconvolta dall’omicidio dei due coniugi, assassinati dal proprio figlio e da alcuni suoi complici.

Pietro Maso – 17 aprile 1991

Il caso ebbe una forte risonanza mediatica in Italia: la triste storia di un figlio poco più che adolescente che organizza e partecipa all’assassinio dei propri genitori ha infatti sconvolto le case degli abitanti della penisola. La fame di soldi e lusso, il desiderio di assomigliare ai protagonisti di ‘Miami Vice’: il classico belloccio che conduce una vita di sfarzi, così si presentava Pietro all’età di diciannove anni

Intervistato ora, all’età di 54 anni, dalle telecamere di ‘Cronache criminali’, l’uomo si pone in modo totalmente diverso. Parla dei suoi sensi di colpa e della sua “nuova vita”. “Mi sarebbe piaciuto prendere le mani di mio papà e dire ‘ti voglio bene’, o quelle di mia mamma, però non ci sono mai riuscito. Ed è una cosa per cui oggi soffro” confessa. “E mi manca la possibilità di dire ai miei genitori che ho bisogno di loro. Perché la vita è difficile e avrei bisogno anche io di essere confortato…e di dare i miei valori, i miei sentimenti, le mie emozioni ai miei genitori. Umanamente mi mancano, perché vorrei il contatto fisico, però spiritualmente mi sono vicini e questo è già molto per me“.

In quella che dichiara essere la sua ultima intervista Pietro Maso racconta della sua infanzia difficile e dell’adolescenza complessa. Parla poi della sua rinascita e di come la fede lo ha salvato. Pietro ha ora infatti dedicato la sua vita al supporto ai carcerati nel periodo di reinserimento nella società.