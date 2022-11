Novità Whatsapp, si potrà messaggiare con se stessi: in rubrica comparirà il contatto ‘Tu’

Grazie all’ultimo aggiornamento di Whatsapp si potrà messaggiare con se stessi; la funzione servirà come promemoria si potrà così dire addio ai gruppi con se stessi o alle note.

Le novità di Whatsapp

Era stata già anticipata un paio di settimane fa da alcuni test sulle versioni beta ed è ora comparsa nella versione 22.23.74 per Iphone e nella corrispettiva per Android 2.22.23.77. Questo significa che alcuni utenti, quindi dispostivi, posseggono già la nuova ultimissima funzione. La new entry in casa ‘Whatsapp’ è infatti già in uso su qualche dispositivo dopo aver effettuato l’ultimo aggiornamento.

La funzione è pronta per tutti però, infatti nei prossimi giorni dovrebbe espandersi a tutti i restanti dispositivi. La notizia è arrivata grazie ad alcuni fortunati primi utenti. Quella della “chat da soli” è una funzione molto richiesta da tempo ed ora pare che gli utenti del colosso della messaggistica siano stati accontentati. I fortunati già in possesso della funzione hanno spiegato il suo utilizzo.

Pare infatti che nella rubrica di Whatsapp, tra tutti i numeri della rubrica, comparirà al primo posto il contatto ‘Tu’. Da li si potrà quindi messaggiare con se stessi e, Whatsapp fa sapere, anche in quel caso i messaggi sono protetti dalla crittografia end-to-end. Quest’ultima non è altro che la comunicazione cifrata che tutela la privacy degli utenti.