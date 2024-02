Zielinski è un ex, dopo il Milan visite mediche con l’Inter in segreto

PUBBLICITÀ

Contro il Milan Piotr Zielinski è stato tra i peggiori in campo, se non fosse per la grande professionalità e l’amore per la maglia del Napoli più volte dimostrato, verrebbe da pensare che aveva già la testa alle visite mediche con l’Inter.

Piotr Zielinski ha svolto le visite mediche con l’Inter

E già, perché il centrocampista polacco ha approfittato del giorno di riposo concesso da Walter Mazzarri nonostante la sconfitta, per trattenersi a Milano. Ieri ha sostenuto i consueti test clinici ed atletici, propedeutici alla firma sul contratto, che lo legherà ai nerazzurri per i prossimi tre anni.

Da quello che risulta, il calciatore non aveva informato il Napoli di aver programmato le visite mediche con l’Inter, circostanza, questa, che ha creato un certo imbarazzo nonostante l’avventura in azzurro sia ai titoli di coda.

Piotr Zielinski ha ritrovato una maglia da titolare in quello che dalla prossima stagione sarà il suo nuovo stadio, dopo i problemi fisici che lo avevano costretto a saltare la sfida con il Verona, ma soprattutto dopo la cocente esclusione dalla lista Champions.

Zielinski-Napoli, finisce nel peggiore dei modi

“Motivi tattici”, ha spiegato il direttore sportivo Mauro Meluso, difficile però non pensare che c’entri l’imminente addio. Un addio amaro quello del polacco che settimana dopo settimana diventa sempre più al veleno. Ad Aurelio De Laurentiis non è affatto andata giù la decisione di Piotr Zielinski di non rinnovare il contratto con il Napoli, ma soprattutto il no in estate all’Al-Ahli che avrebbe fruttato al Napoli 20 milioni di euro e soprattutto il mancato ingaggio di Gabi Veiga, finito proprio agli arabi al posto dell’ex Empoli.