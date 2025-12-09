PUBBLICITÀ
Pistole e mitra sequestrate tra Giugliano, Villa Literno e Castel Volturno

Foto delle pistole sequestrate
Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato di Caserta, nell’ambito dei servizi organizzati in materia di contrasto ai reati afferenti alla criminalità organizzata, ha rinvenuto e sequestrato un ingente quantitativo di armi e munizioni. In particolare, nel corso di una più ampia attività di polizia giudiziaria, gli investigatori hanno riscontrato un traffico di armi sul territorio di confine, tra i comuni di Castel Volturno, Villa Literno e Giugliano.

 

I successivi accertamenti investigativi hanno consentito di rintracciare un’auto, parcheggiata su pubblica via, utilizzata per occultare una notevole quantità di armi, pistole e mitragliette idonee al fuoco, silenziatori ed un numero cospicuo di cartucce. Pertanto, le armi rinvenute sono state sottoposte a sequestro e messe a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per le successive attività d’indagine.

