Le pattuglie della Sezione Polizia Stradale di Napoli e dei Reparti dipendenti, hanno svolto controlli lungo le arterie della provincia per l’accertamento delle infrazioni per eccesso di velocità predisponendo posti di controllo con l’utilizzo di apparecchiatura TELELASER di ultima generazione, che consente il rilevamento della velocità sia in avvicinamento che in allontanamento, offendo all’operatore la possibilità di accertare anche le infrazioni delle norme sull’utilizzo delle cinture di sicurezza e del telefono cellulare.

L’attività posta in essere dalla Polizia Stradale nella giornata ha prodotto 204 accertamenti di infrazioni ai sensi dell’art 142 del C.d.S., parte delle quali contestate nell’immediatezza.

Telelaser Ultralyte

E’ un misuratore di velocità a puntamento laser utilizzato per la contestazione immediata delle violazioni poiché consente di conoscere la velocità del veicolo già da 600 mt. di distanza dall’operatore.

COME FUNZIONA

Il Telelaser Ultralyte determina la velocità mediante la misurazione del “tempo di volo” del brevissimo impulso di luce infrarossa emesso dal diodo laser. Il funzionamento può essere spiegato come segue: poiché la luce viaggia a velocità costante, il tempo che impiega un raggio laser a raggiungere il bersaglio e tornare indietro è direttamente proporzionale alla distanza tra la fonte laser e il bersaglio stesso. Emettendo due impulsi a un intervallo di tempo conosciuto si calcolano quindi due distanze la cui differenza (lo spazio percorso dal veicolo) divisa per l’intervallo di tempo di cui sopra risulta essere la

velocità del bersaglio.

Si basa sulla rilevazione dell’intervallo di tempo che intercorre tra il passaggio del veicolo davanti ad un primo sensore e quello davanti al secondo; tale misurazione si traduce nella velocità in chilometri orari. Questo genere di apparecchiatura può essere fissa oppure mobile e in caso di superamento dei limiti consentiti provvederà a scattare una fotografia del veicolo.