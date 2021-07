A Pozzuoli un uomo ha trovato la casa occupata da una donna incinta e della sua famiglia. È la storia di un inquilino delle case popolari di proprietà del Comune. Una storia denunciata dall’avvocato Teresa Liguori che rappresenta il malcapitato inquilino. E – come spiegato dal sindaco Vincenzo Figlioia – non si tratterebbe di una vicenda unica: “Negli ultimi due mesi ci sono state una serie di occupazioni abusive. Ho scritto già due volte al prefetto per chiedere un incontro e organizzare gli sgomberi. In alcuni casi sono già state emesse le ordinanze. Ma l’intervento spetta alle forze dell’ordine”.

Negli ultimi mesi – come riportato da Il Mattino – negli ultimi mesi sono state registrate una decina di occupazioni abusive, molte collegate all’abbandono momentaneo dell’appartamento da parte del legittimo assegnatario a causa del virus. Il caso del 41enne R.C.C. è paradossale: dal 2012 l’inquilino ha abitato con una zia in un appartamento di proprietà del Comune in via Saba a Pozzuoli. L’amministrazione non ha mai completato la pratica ma, in attesa della regolarizzazione, R.C.C. ha continuato a vivere in via Saba. Almeno fino al 2 giugno, giorno festivo, quando è andato a Marano a far visita alla mamma.

La scoperta

“Verso le 23, rientrando a casa, il mio assistito si è accorto che una finestra del suo appartamento aveva la persiana alzata e le luci accese. A quel punto – racconta la legale – si è precipitato verso casa e ha trovato la grata esterna in ferro della porta d’ingresso completamente spalancata e manomessa. Al contrario la porta d’ingresso era chiusa, e mentre cercava di aprirla ha sentito una donna dall’interno dell’appartamento inveire contro di lui”.