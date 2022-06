Prezzi choc per un gazebo al mare nel Salento: “Fino a mille euro al giorno”

Quanto sareste disposti a pagare per una giornata in spiaggia, a Ferragosto, in una delle spiagge più esclusive del Salento? Per un lido sul mare cristallino di Pescoluse circa 1000 euro. La prenotazione è on line, mentre il pagamento avviene con carta di credito. Ad ogni modo, va sottolineato che secondo molti quei mille euro per un posto in prima fila davanti allo spettacolo del mare salentino, nel confort di un lettino extralarge, sono soldi spesi bene.

“Non c’è solo il bene materiale, la suite sulla battigia, l’ombrellone, il lettino, il rinfresco, ma l’esperienza nel suo insieme, il coinvolgimento del cliente in tutto ciò che dà forma e sostanza alla nostra cultura, perciò il prezzo può sembrare caro solo a chi nel nostro lido non ci è mai venuto”, le parole del titolare riportate da Il Corriere della Sera.

Mille euro è la quota per un gazebo in Area Exclusive che comprende salottino, due lettini “king size extra comfort”, teli mare in comodato gratuito, acqua al mattino, aperitivo con frutta e bollicine. Ma si sale a 1.099 euro prenotando il “Pacchetto pranzo con food box” e includendo l’opzione “Paracadute” che garantisce il rimborso del 70 per cento del prezzo, qualora la prenotazione venga cancellata entro 14 giorni dall’arrivo. “Abbiamo una clientela affezionata che apprezza i nostri servizi – spiega ancora il titolare–, e non bisogna dimenticare che la tendenza è quella di fare vacanze più brevi, ma spendendo anche più che in passato per servizi di qualità”.

Sib: “È il mercato a dire se il servizio vale”

Il presidente nazionale del Sib (Sindacato italiano balneari), Antonio Capacchione, spiega: “La tariffa giornaliera di mille euro, in tante altre realtà della Puglia, corrisponde a più del doppio di quella che si paga per un ombrellone e due lettini nell’intera stagione. Ma se quei soldi valgono il servizio offerto lo dice il mercato. Se si offrono servizi eccellenti e la gente in quel lido ci va spendendo mille euro al giorno, vuol dire che l’imprenditore ha ragione. I prezzi dipendono dalle fasce di mercato. È il mercato che porta gli operatori a fare determinate scelte. Ciò che, invece, manca – sottolinea Antonio Capacchione – è una classificazione delle strutture balneari per rendere le tariffe trasparenti in riferimento alla quantità e alla qualità dei servizi”.