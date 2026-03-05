PUBBLICITÀ
HomeCronacaPrima faida di Scampia, i regali di 'O Mckey ai Di Lauro:...
CronacaCronaca locale

Prima faida di Scampia, i regali di ‘O Mckey ai Di Lauro: “Rolex per Paolo, moto per i figli”

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Ultima modifica:
gennaro marino mckey
PUBBLICITÀ

Il duplice omicidio Salierno-Montanino ha di fatto dato il via alla prima faida di Scampia (seppur l’agguato di via Vicinale Comunale Cupa dell’Arco sia avvenuto soltanto successivamente a quello che costò la vita a Luigi Aliberti il 29 settembre 2004). Gli inquirenti nel ricostruire l’assassinio del fedelissimo di Cosimo Di Lauro e di suo zio hanno raccolto le confessioni di diversi collaboratori di giustizia tra cui Biagio Esposito,  che rilevò particolari molto interessanti riguardo  Gennaro Marino, oggi 56enne e noto con il soprannome di ‘O Mckey per la vaga somiglianza al personaggio per la somiglianza con un personaggio della saga ‘Alla conquista del west’).

Gennaro Marino è detenuto dal 2004 per condanne passate in giudicato che l’hanno visto colpevole di associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacentiomicidio, tentato omicidio, sequestro di personadistruzione di cadaveredetenzione e porto illegale di armi da fuoco.

PUBBLICITÀ

“Conosco Gennaro Marino da quando cominciò a lavorare come “ragazzo” dei Di Lauro, dopo che erano state costruite le “palazzine celesti”. A lui fu assegnata la gestione di una “piazza” di cocaina. Egli, cioè, poteva vendere la cocaina nella ‘‘piazza” delle
palazzine celesti dopo averla necessariamente acquistata da Di Lauro – si legge nei verbali firmati da Biagio Esposito – A questi versava l’importo della vendita e riceveva una quota del guadagno. Questa attività di Marino iniziò più o meno intorno al 1990 e si sviluppò e crebbe nei corso degli anni ’90″.

Prima del mio arresto del 1999 Marino era diventato un personaggio di grosso spessore, non all’altezza dei Di Lauro, ma sicuramente in alto nel clan. I Di Lauro gli volevano bene e soltanto loro potevano dargli disposizioni – ha svelato il collaboratore di giustizia – Ad un certo momento Paolo Di Lauro gli “regalò” la piazza, nel senso che Marino gestiva autonomamente la vendita della droga e non doveva nulla ai clan. Egli si limitava a pagare la cocaina che acquistava, poi tutta la gestione ed il guadagno era suo. Naturalmente, egli faceva regali ai Di Lauro, ad esempio regalava un rolex a Paolo Di Lauro, una motocicletta ai figli e così via”. 

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati