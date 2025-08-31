PUBBLICITÀ
Prima in casa del Napoli rovinata per i tifosi azzurri, rimosse 62 auto in sosta vietata

Nicola Avolio
In occasione della partita Napoli-Cagliari la Polizia Locale ha intensificato i controlli nelle aree adiacenti allo stadio e lungo le principali vie di accesso, impiegando 66 agenti e 2 ufficiali.

Nel corso delle verifiche sono stati effettuati 5 sequestri per un totale di 365 bibite tra lattine e bottiglie in vetro, in violazione delle disposizioni che vietano la vendita di bevande in contenitori non consentiti in prossimità degli eventi sportivi.

Sono stati inoltre elevati 2 verbali per inosservanza dell’ordinanza sul divieto di vendita di bottiglie in vetro.

Per quanto riguarda la circolazione stradale, sono stati disposti 62 prelievi di veicoli in sosta difforme e contestati 69 verbali per soste irregolari che intralciavano la circolazione e la sicurezza dei pedoni.

Particolare attenzione è stata riservata al contrasto dei parcheggiatori abusivi: 7 soggetti sono stati verbalizzati, di cui 2 deferiti all’Autorità Giudiziaria e 5 sanzionati in via amministrativa.

Durante le stesse attività, gli agenti hanno effettuato 5 controlli su attività commerciali itineranti, riscontrando violazioni relative alla mancanza delle prescritte autorizzazioni per l’installazione di strutture mobili e insegne.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

