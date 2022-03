Prima la lite per il parcheggio, poi aggredisce i carabinieri: arrestato in provincia di Napoli

Una comune lite per un posto auto si trasforma in una vera è propria rissa. L’aggressione è continuata anche all’arrivo dei carabinieri. A piazza Antica Reggia, Ischia, sono da poco passate le 22 e le persone si godono una piacevole passeggiata tra attività commerciali e bar.

Arrestato ciclista

I posti dove poter parcheggiare adiacenti alla piazza sono molto pochi e sembra essere stata proprio questa la motivazione che ha portato all’aggressione avvenuta ieri sera. Un ciclista 55enne e un’automobilista iniziano infatti una banalissima lite per il parcheggio, una lite comune che però non è rimasta tale trasformandosi in una vera e propria aggressione. Il ciclista 55enne infatti dopo aver espresso le sue ragioni verbalmente, innervosito decide di “ribadire” la sua posizione aggredendo l’automobilista che con lui contendeva lo spazio del parcheggio.

L’automobilista a seguito dell’aggressione decide di chiamare i carabinieri per essere difeso. L’arrivo della volante non sembra però placare l’ira del ciclista. All’arrivo infatti i carabinieri procedono chiedendo le generalità ma il ciclista si rifiuta di darle. Il 55enne dopo aver espresso il suo dissenso si scaglia contro i militari, l’aggressione quindi continua. Il ciclista verrà poi fermato, con non poca fatica, e arrestato. Al momento l’uomo è in attesa di giudizio mentre la vittima sembra potersela cavare con due giorni di prognosi.