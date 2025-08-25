Primark, assume anche in Campania: stipendi fino a 2.500 euro al mese

PUBBLICITÀ

Primark prosegue la sua espansione a livello nazionale e ha avviato una nuova selezione del personale. In Campania si cercano a Marcianise, per lo store al Centro Campania e a Salerno. Tre le figure ricercate: addetti alle vendite, department manager e team manager.

Addetti/e alla Vendita: si ricercano persone con una forte passione per il mondo della moda, desiderose di intraprendere un percorso professionale dinamico e stimolante. I candidati ideali possiedono spiccate capacità comunicative, attitudine all’organizzazione e un occhio attento ai dettagli. Costituisce titolo preferenziale un’esperienza pregressa in ruoli analoghi. L’opportunità è aperta anche a candidati appartenenti alle categorie protette. Department Manager: la figura selezionata avrà la responsabilità di coordinare un reparto composto da circa 15 collaboratori, gestendone in autonomia le attività operative e strategiche. Si cercano profili con almeno due anni di esperienza nel ruolo e disponibilità immediata al trasferimento sul territorio nazionale, con possibilità di indicare una preferenza tra l’Area Nord e l’Area Centro-Sud.

PUBBLICITÀ

Team Manager: il/la Team Manager avrà il compito di guidare, motivare e formare un team di almeno 10 persone, contribuendo attivamente al raggiungimento degli obiettivi commerciali. Si cercano persone energiche, proattive e con una forte attitudine alla leadership. È richiesta un’esperienza minima di un anno in ruoli manageriali nel settore retail o nella grande distribuzione organizzata (GDO).

Primark propone contratti di lavoro sia part-time che full-time, modulati in base all’esperienza e alle esigenze del candidato. Oltre a un ambiente dinamico e stimolante, l’azienda offre numerosi benefit, tra cui sconti esclusivi su tutta la linea di prodotti e concrete possibilità di crescita professionale, con percorsi strutturati a livello nazionale e internazionale.

Per i profili manageriali, l’assunzione prevede un inquadramento al 2° livello del CCNL Commercio – Distribuzione e Servizi, con una retribuzione annua lorda (RAL) compresa tra i 30.000 e i 44.000 euro, in funzione della posizione ricoperta. A questi si aggiungono un contributo affitto fino a 1.500 euro lordi mensili per un massimo di 18 mesi e il rimborso delle spese sostenute per il trasferimento. Per gli addetti alle vendite non ci sono informazioni sullo stipendio.

Gli annunci di lavoro si trovano sul sito ufficiale di Primark alla sezione Carriere.