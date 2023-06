Primo volo suborbitale della Virgin Galactic, presenti a bordo quattro italiani: c’era anche un campano

PUBBLICITÀ

“Se saremo fortunati riusciremo a dare uno sguardo fuori”: Pantaleone Carlucci, campano, ricercatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche è stato fra i tre italiani protagonisti del volo suborbitale della Virgin Galactic.

Alla partenza non aveva dubbi: la priorità della missione Virtute 1 sono stati i 13 esperimenti condotti a bordo in settori molti diversi fra loro, dalla biomedicina alla termofluidodinamica e allo sviluppo di materiali innovativi e in condizioni di microgravità.

La missione è stata completata con successo

La navetta è stata sganciata dall’aereo madre ed è atterrata dopo 90 minuti rispettando le previsioni. Insieme al ricercatore Carlucci c’erano a bordo il colonnello Walter Villadei e il tenente colonnello Angelo Landolfi, entrambi dell’Aeronautica Militare Italiana, con il pilota Nicola Pecile, di Udine.

Dopo il successo di ieri la Virgin Galactic è pronta a realizzare il suo intenso programma di voli commerciali: in agosto è previsto il prossimo volo suborbitale e in seguito voli mensili. Lo rende noto la stessa azienda americana in una nota.

Quella di ieri, si legge, è stata “la seconda missione completata con successo da Virgin Galactic in meno di due mesi”.