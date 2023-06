Raccolta rifiuti Giugliano, stop al passaggio di cantiere tra tra Teknoservice e Raccolgo

PUBBLICITÀ

Finalmente sembra sospesa la telenovela dei passaggi di cantiere nella raccolta rifiuti di Giugliano tra Teknoservice e Raccolgo, le due società che costituiscono l’Ati che gestisce il servizio nella terza città della Campania. Il Comune di Giugliano lo scorso 20 giugno aveva diffidato l’azienda mandataria (Teknoservice) nella prosecuzione della estromissione della mandante (Raccolgo). Come sottolinea Vincenzo Pirozzi di Confintesa “la comunicazione era stata inviata anche non a tutte le autorità sindacali, ma ciò nonostante qualche sindacato ha ritenuto, pur a conoscenza delle disposizione della Stazione Appaltante, partecipare e rendere operativo il passaggio di cantiere. Evidentemente qualcuno tifa per qualche azienda, a differenza nostra, che ci interessiamo di ripristinare trasparenza e legalità”, commenta Pirozzi. Il passaggio di cantiere forzato è stato congelato, quindi il servizio fino al pronunciamento degli organi amministrativi competenti dovrà essere svolto dall’ATI TEKNOSERVICE-RACCOLGO.

“Vogliamo ribadire con estrema chiarezza che l’annullato passaggio di cantiere registrava l’arretramento di diritti acquisiti, vedi contratti trasformati da tempo indeterminato a determinato, ed evidenziamo con forza alcuni sottoinquadramenti oltre al mancato rispetto di quanto previsto nella documentazione a base di gara e successivamente nel contratto tra ati e comune, in merito a, percentuali di raccolta differenziata, mezzi, isole ecologiche. 81/08 In attesa del pronunciamento definitivo Vigileremo e segnaleremo le inadempienze alle competenti autorità, per preservare l’aspettativa dei cittadini che PAGANO il servizio, e nel rammentare ai lavoratori il compimento del loro DOVERE professionale, difenderemo i loro SACROSANTI DIRITTI”, commenta Vincenzo Pirozzi di Confintesa

PUBBLICITÀ