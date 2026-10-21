PUBBLICITÀ

Alle ore 7:00 circa, sulla A1 Milano-Napoli è stato temporaneamente chiuso il nodo con la A30 Caserta-Salerno per chi proviene da Roma, a causa di una manifestazione legata allo sciopero degli autotrasportatori che sta interessando la sede autostradale.

Protesta autotrasportatori, chiuso raccordo tra autostrada A1 e A30 verso Salerno

Attualmente, per lo stesso motivo, si registrano 3 km di coda nel tratto compreso tra Caserta Nord e il bivio con la A30 verso Napoli e 2 km di coda nel tratto compreso tra la barriera di Napoli Nord e Caserta Nord verso Roma. Per lo stesso motivo risulta chiusa la stazione di Nocera Pagani in uscita da entrambe le provenienze e risulta chiuso il nodo tra la A1 e la SP1 Casoria per chi proviene da Roma ed è diretto verso la SS7 Appia. Sul luogo dell’evento sono presenti le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del 6° Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia.

PUBBLICITÀ

Agli utenti provenienti da Roma e diretti a Napoli si consiglia di uscire a Caserta Nord e rientrare a Caserta Sud dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Agli utenti provenienti da Roma e diretti a Salerno e sulla A30 Sud si consiglia di uscire a Caserta Nord, seguire le indicazioni per Maddaloni e rientrare in A30 alla stazione di Maddaloni.

Agli utenti provenienti da Napoli si consiglia di uscire sul nodo A1 Nord-A30 Sud fino all’uscita di Maddaloni, percorrere la viabilità ordinaria lungo la SS700 in direzione nord e rientrare in A1 alla stazione di Santa Maria Capua Vetere in direzione Napoli.