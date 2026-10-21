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Corse dei bus pubblici tagliate e soppresse da oggi, mercoledì 21 ottobre, a causa del caro carburante e dei blocchi degli autotrasportatori. Servizi di trasporto dimezzati e sospesi in EAV, l’Ente Autonomo del Volturno, di proprietà della Regione.

Tagli in vista anche per Air Campania, mentre ANM, l’azienda dei trasporti di Napoli, ha scritto al Prefetto per chiedere un intervento urgente, ma al momento, a quanto si apprende, per l’azienda napoletana non sarebbero previsti tagli.

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Il caro carburante ferma anche i bus, da oggi EAV sospenderà decine di linee in Campania

Tutti i sindacati sono stati convocati per oggi, mercoledì 21 ottobre alle 10, in videoconferenza per discutere del tema del caro-carburanti. L’EAV, in una nota, avvisa che “a causa delle criticità nell’approvvigionamento di gasolio determinata dalla mancata consegna dei rifornimenti da parte dei distributori di carburante, da domani 21 ottobre potrebbero verificarsi riduzioni e soppressioni di alcuni servizi automobilistici”. Da sabato 24 le sospensioni potrebbero riguardare anche metro e treni.

Già da ieri a Napoli e provincia si sono registrate lunghe code ai distributori di carburante, con traffico e caos. Mentre è in difficoltà anche Asìa, l’azienda dell’igiene urbana. I camion dei rifiuti non riescono a raggiungere i siti di stoccaggio e da domani potrebbero iniziare problemi per la raccolta in strada. Gli autotrasportatori della Campania hanno annunciato, intanto, blocchi per altri 10 giorni.

I problemi per i trasporti pubblici peggioreranno dal fine settimana, quando finiranno e scorte di gasolio in deposito. “A partire dal 24 ottobre – scrive Eav – in assenza del ripristino delle regolari forniture di carburante, potrebbero essere interessati da sospensioni anche alcuni servizi ferroviari”.

Cosa si fermerà

La società della mobilità regionale ha quindi comunicato il programma dei tagli per i prossimi giorni, che entreranno in vigore se le proteste dei camionisti non rientreranno, sulla base dell’attuale piano di consegna del carburante.

Dal 21 ottobre sono previste riduzioni del servizio sulle linee: 102, 106, 922, 924.Sono inoltre previste sospensioni del servizio sulle linee: 009 Vico Spiaggia-Patierno-San Salvatore-Vico Equense, 310, 315, 704, 813, 816, 850, 906, 908, 909, 915, 919, 931, 949, 951, 954, 955, 971.

Dal 22 ottobre, oltre ai servizi già sospesi, saranno sospese anche le seguenti linee e servizi: 007 Piano di Sorrento – Sant’Agata, 008 Meta-Alberi, 008 Meta-Massa Lubrense, 009 Circolare Vico, 009 Vico-Montechiaro Le Pietre, 920, oltre ai servizi automobilistici di supporto alle tratte ferroviaria Licola-Torregaveta, Napoli-Poggiomarino, Napoli-Sarno e Napoli-Sorrento.Saranno altresì sospesi tutti i servizi sostitutivi ferroviari effettuati dalla società D’Agostino Tour S.r.l..Dal 23 ottobre, oltre a quanto già previsto, saranno sospese anche le linee: 101, 135, 144, 145, 910, 911, 918, 982.

Dal 24 ottobre, oltre ai servizi sopra indicati, saranno sospesi i servizi automobilistici sull’isola di Procida.Sarà altresì sospeso il servizio Ferroviario sulla Linea Napoli – Piedimonte.

Dal 25 ottobre, oltre ai servizi automobilistici e ferroviari già sospesi, saranno sospese anche le linee: 10, 11, 12, 13, 21, 256, 860, 903, 927, 932, 935, 937, 941, nonché i servizi automobilistici di supporto al servizio ferroviario dell’area Nolana.

Dal 26 ottobre, oltre ai servizi già sospesi, saranno sospese anche le linee: 1, 5, 302, 304, 306, 751, 803, 808.

Dal 27 ottobre, saranno sospesi i servizi automobilistici sull’isola di Ischia.