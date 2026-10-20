Protesta contro il caro carburanti, Asse Mediano bloccato tra Giugliano e Casacelle

Traffico paralizzato sull’Asse Mediano, nel tratto tra Giugliano e Casacelle, con disagi segnalati anche in corrispondenza di altre uscite. A provocare i blocchi, secondo le segnalazioni arrivate, sarebbe la protesta dei camionisti, nell’ambito della mobilitazione degli autotrasportatori contro il caro carburanti.

La protesta sta interessando da giorni diverse aree del Sud Italia. In Campania, camionisti e autotrasportatori hanno manifestato contro l’aumento del prezzo del gasolio e dei costi di gestione, con presidi e blocchi che hanno già provocato pesanti ripercussioni sulla circolazione, anche agli ingressi autostradali di Nola e Caianello e al porto commerciale di Napoli.

La mobilitazione è legata alle difficoltà del settore dell’autotrasporto, che denuncia costi sempre più elevati per le attività di trasporto delle merci. Le iniziative di protesta sono state annunciate in diverse regioni del Mezzogiorno e sono previste fino al 20 ottobre in alcuni territori. Al momento, il blocco tra Giugliano e Casacelle e l’estensione delle code alle altre uscite si basano sulla segnalazione ricevuta e non risultano confermati dalle fonti consultate. La situazione della viabilità potrebbe essere in evoluzione.

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