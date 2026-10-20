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Blocchi e problemi di distribuzione anche oggi in tutta Italia, in particolare al sud. Intanto a Milano si è svolto un tavolo con gli autotrasportatori in prefettura con il vicepremier Salvini. Convocati Fai, Anita, Assotir, Cna Fita, Confartigianato trasporti, Fedit, Fiap, Trasporto Unito Fiap, Confcooperative, Legacoop produzione e servizi e Sna-Casartigiani.

“Abbiamo sbloccato circa un miliardo di euro”, ha annunciato il viceministro dei Trasporti Edoardo Rixi al termine, facendo seguito a quanto promesso dal ministro Matteo Salvini.

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Protesta tir, autotrasportatori siciliani revocano il fermo: “Da oggi disponibili 480 milioni”

Il Comitato trasportatori siciliani (CTS) ha disposto la revoca del fermo dei servizi per sbloccare la situazione logistica in Sicilia e dare un segnale di apertura al Governo. La decisione è giunta dopo il confronto con il ministro Matteo Salvini, durante il quale sono state accolte la quasi totalità delle richieste della piattaforma rivendicativa. L’associazione precisa, tuttavia, che le aziende rimarranno in stato di agitazione fino alla completa risoluzione degli ultimi nodi aperti.

“Abbiamo sbloccato circa un miliardo di euro: 480 milioni per quanto riguarda tutte le domande che sono arrivate fino ad agosto e poi mettiamo nuove risorse su settembre-ottobre, però il credito d’imposta sarà ovviamente nel ’27”. Così il viceministro dei Trasporti Edoardo Rixi dopo il tavolo con gli autotrasportatori in Prefettura a Milano. “Da oggi iniziamo a erogare i contributi sui 430, che ora sono diventati 480 milioni circa, per azzerare tutte le domande che sono pervenute fino al 30 di agosto, che è l’ultima finestra che è stata aperta”, ha aggiunto Rixi.

L’auspicio è che i blocchi degli autotrasportatori finiscano “spero oggi pomeriggio. Perché è evidente che una situazione come questa non può continuare, quindi giuste le istanze, però i blocchi non possono essere consentiti sine die”, ha sottolineato Rixi. “Quello che noi stiamo cercando di fare, ed è il motivo per cui il ministro Salvini ha deciso anche di incontrare tutti gli autotrasportatori del Sud, è proprio cercare di evitare di far passare il problema di approvvigionamenti alla catena logistica, ai cittadini ma anche agli ospedali” ha aggiunto.

La situazione in Campania

Per il terzo giorno consecutivo, anche stamattinacentinaia di tir si sono fermati nella corsia di emergenza della rampa che conduce al casello dell’A16 Napoli-Canosa di Avellino est dando vita a code lunghissime che hanno interessato anche l’arteria autostradale in direzione Napoli. In mattinata analoga protesta si è svolta presso il casello autostradale di Grottaminarda. Manifestazioni degli autotrasportatori anche sulla A1 Milano-Napoli dove la società Autostrade ha segnalato code alla barriera di Napoli nord in entrambe le direzioni e 2 chilometri di coda tra Napoli nord e Caserta nord, verso Roma. Invece sulla A30 Caserta-Salerno l’uscita di Nocera Pagani è chiusa da entrambe le provenienze. Ci sono poi code in uscita a Nola per chi proviene da Salerno ed in entrata in entrambe le direzioni. Per chi proviene da Canosa, si consiglia di uscire alla stazione di Tufino e seguire le indicazioni per Nola; mentre per chi proviene da Salerno, si consiglia di immettersi sulla A16 e uscire a Tufino, per poi seguire le indicazioni per Nola.

Si aggrava la situazione degli approvvigionamenti di carburanti e generi alimentari sulle isole di Ischia e Procida. Comincia infatti a scarseggiare anche il carburante necessario per alimentare i traghetti che collegano le due isole alla terraferma. La compagnia di navigazione Caremar ha inviato una nota alla Prefettura di Napoli e alla Regione Campania chiedendo l’attivazione di un piano emergenziale per garantire i rifornimenti ed evitare il fermo delle navi a partire da giovedì mattina. Le scorte di carburante disponibili potrebbero infatti esaurirsi nelle prossime ore, determinando la sospensione dei collegamenti marittimi. Ancora regolare invece risulta l’approvvigionamento di carburante per gli aliscafi. Stamattina la nave destinata al trasporto dei carburanti per autotrazione e riscaldamento destinata a Ischia e Procida non è partita dal porto di Pozzuoli perché i camion cisterna, non hanno lasciato i depositi nelle raffinerie.

Da ieri sera a Ischia si registrano lunghe code di automobilisti davanti ai distributori, con la polizia municipale costretta in alcuni casi a intervenire per regolare il traffico. La corsa al pieno è alimentata dal timore dell’esaurimento delle scorte che, secondo le notizie raccolte, potrebbero terminare nel giro di 48-72 ore. A Procida, intanto, la benzina disponibile negli impianti di distribuzione è ormai prossima a esaurirsi. Critica anche la situazione dei supermercati: a Procida gli scaffali sono ormai vuoti, mentre a Ischia cominciano a scarseggiare soprattutto frutta, verdura, latticini e altri prodotti freschi. Le ultime forniture regolari risalgono a venerdì scorso e le merci destinate alle due isole restano ferme nelle piattaforme logistiche della terraferma, dove i presidi degli autotrasportatori impediscono le normali operazioni di carico e scarico.

Protesta degli autotrasportatori anche nel Vallo di Diano (Salerno), dove dalla mattinata sono in corso presidi agli svincoli della A2 del Mediterraneo di Polla, Atena Lucana, Sala Consilina e Padula-Buonabitacolo. Si registrano rallentamenti alla circolazione, mentre le auto vengono lasciate transitare. Agli svincoli sono presenti le forze dell’ordine e il personale dell’Anas, impegnati nelle attività di presidio e controllo della viabilità. La mobilitazione interessa anche altri punti della provincia di Salerno, con presidi agli svincoli autostradali di Eboli, Contursi, Campagna e Sicignano degli Alburni. Nel pomeriggio è previsto un presidio anche allo svincolo di Buccino del raccordo autostradale Sicignano-Potenza. Camion fermi anche a Pontecagnano Faiano, all’uscita della tangenziale, in prossimità della rotatoria, dove si segnalano forti rallentamenti. Agli automobilisti si raccomanda prudenza.