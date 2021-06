A Napoli è stato arrestato un giovanisismo intento a vendere la droga. Un ragazzo di soli 15 anni è stato fermato dai carabinieri a San Pietro a Patierno. Aveva in tasca 125 dosi droga pronte per essere vendute: 5 di hashish, 6 di marijuana e 114 di crack. E ancora 264 euro nel portafogli, probabilmente frutto di qualche altra dose di droga ceduta nel corso della giornata. Il ragazzo è stato tratto in arresto e portato al centro di prima accoglienza dei Colli Aminei in attesa di giudizio.

