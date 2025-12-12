Qualificazione Champions, nulla è perduto: basta una vittoria ed un pareggio per passare

PUBBLICITÀ

La situazione del Napoli in Champions League non è delle migliori. A due partite dal termine gli azzurri rischiano.

La posizione in classifica

Il Napoli di Antonio Conte sta arrancando in campionato, lottando contro tutte le altre squadre anche quando non è al 100%. I tanti infortuni stanno facendo rallentare il tutto. Gli azzurri sono comunque primi in Serie A.

La musica purtroppo è ben diversa in Europa. La nuova Champions League permette una fase a gironi più lunga, con molte possibilità di qualifica. Nonostante questo, gli uomini di Conte stanno facendo fatica a portare risultati a casa.

In ordine le partite del Napoli in Champions:

Man City-Napoli: 2-0 (18 settembre)

Napoli-Sporting CP: 2-1 (1 ottobre)

PSV-Napoli: 6-2 (21 ottobre)

Napoli-Eintracht Francoforte: 0-0 (4 novembre)

Napoli-Qarabag: 2-0 (25 novembre)

Benfica-Napoli: 2-0 (10 dicembre)

Al netto di questi risultati, il Napoli ha racimolato solamente 7 punti in 6 partite. Posizionandosi 23esimo in questa nuova lunga classifica. La prima fase della Champions League prevede 8 partite, dunque ne mancano 2 al Napoli per migliorare la propria situazione.

La formula di qualificazione è la seguente:

1–>8: Qualificazione diretta agli ottavi di finale

9–>24: Accesso ai Playoff

25–>36: Eliminazione diretta

I prossimi impegni

Al Napoli mancano solamente due partite e sono decisive per il percorso Champions. Una trasferta e un big match al Maradona, entrambe nel 2026

Copenaghen-Napoli: (20 gennaio 2026)

Napoli-Chelsea: (28 gennaio 2026)

Per quanto riguarda la trasferta di Copenaghen, la squadra danese si trova a pari punti con il Napoli, entrambe a quota 7. La differenza sta che ad oggi il Copenaghen si trova ad una sola posizione di distanza dal non qualificarsi ai Playoff, con l’eliminazione dietro l’angolo.

L’ultima uscita Champions dei danesi è stata più che positiva, un 2-3 in trasferta contro il Villareal che li mantiene con un piede in Champions.

Il Chelsea invece ha un blasone differente, ma sanno essere fragili. L’Atalanta di Palladino li ha battuti nell’ultima sfida. la squadra londinese si trova attualmente a 10 punti, sognando le parti alte della classifica che significherebbe staccare un biglietto per gli ottavi.