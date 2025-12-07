Conte soddisfatto: “Stiamo facendo cose incredibili in un momento di difficoltà”

PUBBLICITÀ

Napoli-Juventus è giunta al termine. I ragazzi di mister Conte vincono il match grazie alla doppietta di Hojlund.

Le dichiarazioni di Conte nel post partita

Il tecnico azzurro come di consueto, nel post gara di Napoli-Juventus si è concesso alle tante domande degli addetti ai lavori.

Conte, ai microfoni di DAZN ha affermato: “Complimenti alla squadra, c’è da continuare a dire grazie. In un momento di grandissima difficoltà a livello numerico stanno facendo delle cose incredibili. Chi gioca risponde presente con personalità e senso di appartenenza”.

“I ragazzi sono cresciuti tanto e mi riempie di orgoglio, sentono quello che stiamo facendo ed hanno capito il momento particolare dando risposte incredibili”. Conte mostra tutta la sua contentezza nell’aver vinto una gara di fondamentale importanza.

Su McTominay annuncia: “Scott come tutti gli altri sta facendo qualcosa di straordinario. Questo lo si vede in tutti i ragazzi, anche Elmas ha fatto una grande prova in mezzo al campo. L’emergenza continua però rimango sbalordito dall’energia che i ragazzi ci stanno mettendo. Ora c’è da riposare e preparare la gara in Portogallo”.

“Questo è un anno particolare, con il Cagliari avevo fatti riposare Lobotka, e invece nel torello pre partita ha avuto questo fastidio. Calcoliamo di averlo a disposizione tra 10-15 giorni, poteva andare peggio”. Conclude così Conte l’intervista post gara, spendendo parole anche sul rientro del centrocampista slovacco, faro della squadra azzurra.