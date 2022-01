Quando iniziano i saldi 2022 online? Tutti gli sconti dei grandi brand come Zara, Adidas e Asos

Quando iniziano i saldi 2022 online? Cosa è importante sapere per fare acquisti realmente convenienti? Tutti pronti per fare acquisti folli a prezzi scontatissimi sui migliori shop in rete? Allora non dovete fare altro che divorare questa nostra guida per imparare ad affrontare i saldi con intelligenza e risparmiando sui vostri shop preferiti come Asos, Zara e Adidas!

Arrivano i saldi! Tutti pronti?

I saldi sono ufficialmente iniziati in data 2 gennaio anche se c’è qualche differenza tra regioni e tra negozi reali e online. Difatti le regioni che hanno iniziato sono state la Sicilia e la Basilicata seguite poi da Valle d’Aosta e Lombardia. A queste si sono aggiunte tutte le altre dal 5 gennaio in poi.

Al contrario le svendite online sono già in corso e gli shop più popolari della rete sono già pronti con le migliori offerte per i consumatori tra cui trovi sempre Asos, Zalando e Adidas. Se vuoi approfittarne inizia a dare un’occhiata sui migliori shop per gli acquisti, ma non dimenticare di leggere qui di seguito i veri trucchi del risparmio durante i saldi.

Insomma i saldi sono iniziati e già tantissime persone hanno approfittato della convenienza online per fare acquisti in modo sicuro risparmiando sui propri marchi preferiti! Affrettati prima che sia tutto terminato!

Come risparmiare il doppio? Con i codici sconto!

Come ben sai, i saldi invernali sono l’occasione perfetta per acquistare le rimanenze stagionali approfittando di riduzioni di costo considerevoli. Quindi sono tantissime le persone che approfittano dei saldi per accaparrarsi grandi marchi a prezzi scontatissimi e della migliore qualità. Questo avviene soprattutto online dove è possibile risparmiare anche decine di euro grazie ai codici sconto, che puoi trovare su bestshopping.com o simili.s

I codici sconto sono codici in cifre e brevi parole che ottieni gratuitamente e che puoi inserire nella sezione dedicata al checkout, quella dove effettui il pagamento e inserisci i dati per la spedizione. In questa pagina c’è sempre una piccola casellina dove vai ad inserire il tuo codice sconto per poi premere invio. A questo punto lo sconto viene immediatamente applicato sul carrello e, quindi, decurtato fino a decine di euro sul costo totale iniziale di ciò che volevi acquistare.

I codici sconto sono popolarissimi in rete e sono pensati proprio per favorire i consumatori soprattutto durante le occasioni come quelle dei saldi stagionali permettendo loro di fare shopping al miglior prezzo. Sono caratterizzati da condizioni di utilizzo come il raggiungimento di una spesa minima o l’utilizzo per particolari categorie merceologiche. La fortuna è che ce ne sono così tanti da utilizzare che potrai letteralmente sbizzarrirti per i tuoi acquisti.

Come fare buoni affari?

Per fare buoni affari è importante non farsi prendere dalla smania di acquistare, definendo innanzitutto un budget e le categorie di beni a cui siamo interessati. Per esempio se è arrivato il momento di cambiare giacca o di rifare la biancheria della tua camera da letto tieni sempre d’occhio i marchi che ti interessano per valutare l’effettiva convenienza degli sconti proposti. I rivenditori più popolari come Asos, Adidas e Zalando sono sempre estremamente trasparenti in materia di saldi perché si preparano a svuotare i magazzini delle rimanenze stagionali per fare posto agli arrivi delle nuove collezioni.

Quindi questo significa che i saldi di gennaio sono l’occasione perfetta per acquistare capi firmati e di ottima qualità ma non certamente quelli che ancora devono essere immessi sul mercato per la nuova stagione.

Un altro modo per fare buoni affari è quello di acquistare seguendo le condizioni di vendita che abbinano determinate categorie merceologiche e saldi minimi di acquisto per ottenere ulteriori riduzioni di costo anche sulle eventuali spese di spedizione.

Questo è il momento ideale per concederti qualche sfizio, acquistando quel cappotto che desideri da tempo o quella tuta per andare a correre che hai sempre rimandato per aspettare tempi e occasioni migliori. Il tutto diventa ancora più conveniente proprio grazie ai codici sconto che ti permettono di risparmiare fino a diverse decine di euro e di ricevere a casa i tuoi prodotti con tutte le comodità della spedizione tracciata.

Come andranno i saldi invernali?

Secondo il portale della Borsa Italiana 63 persone su 100 approfitteranno dei saldi , soprattutto online. Dopotutto gli italiani sono sempre saggi consumatori e il fenomeno è anche correlato al carovita che si è abbattuto sui beni di prima necessità. Tra questi rientrano i costi energetici e quelli alimentari che sono aumentati in modo considerevole chiamando in causa il Governo che sta cercando soluzioni per tutelare le persone da certi vistosi rincari.

Secondo il segretario generale di Federmoda si stanno registrando trend molto positivi sull’andamento dei saldi invernali 2022, già considerati migliori rispetto allo scorso anno. L’aumento corrisponde, per ora, ad un +5% sulle vendite. Chiaramente è ancora presto per fare delle valutazioni sulla questione perché i saldi si esauriranno a febbraio o addirittura a marzo e, quindi, i dati sono ancora prematuri.

Ad ogni modo questo andamento ci lascia intendere che le vendite stanno andando bene e che gli italiani amano i saldi stagionali per concedersi qualche sfizio che attendono da tempo e sul quale hanno ragionato con attenzione in attesa degli sconti.

Secondo il segretario Torti, quindi, per 3 negozi su 4 le vendite stanno andando bene con aumenti o raggiungimenti dei risultati dello scorso anno a soli pochi giorni dall’inizio dei saldi stagionali.

Le vendite online sono quelle che procedono a ritmo più spedito perché sono più comode e sicure di quelle in negozio vista la situazione pandemica che si registra nel nostro Paese. Questo significa che molte attività fisiche rimanderanno i saldi a marzo, quando il pericolo sarà probabilmente scongiurato e le persone avranno meno timore ad uscire e a darsi allo shopping sfrenato in città.

Quindi l’occasione, per quest’anno, è doppia! Al momento puoi approfittare di tariffe convenienti in rete scegliendo tra i tuoi marchi preferiti e i negozi online più amati che stanno offrendo vere e proprie occasioni da cogliere al volo.