Quasi un milione di euro nascosti nella porta, blitz dei carabinieri nel Napoletano

Quasi un milione di euro in contanti. Parliamo con precisone di 852.930,00 euro. A tanto risale il mega sequestro effettuato dopo il blitz di questa notte dai Carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia. Siamo a Sant’Antonio Abate e i militari fanno irruzione nell’appartamento di un 50enne del posto. L’uomo è agli arresti domiciliari per droga. Inizia la perquisizione alla ricerca di stupefacenti e l’abitazione viene setacciata in ogni angolo.

Di droga neanche la traccia ma, quando i militari smontano l’intercapedine ricavata nella porta di ingresso, sembra di essere in un caveau di una banca. Soldi, tanti. Le banconote – quasi tutte da 50 euro l’una – sono custodite sottovuoto e messe al riparo da muffa o altro che possa deteriorarle. In una controsoffittatura altri soldi e anche dei fogli manoscritti che lasciano pensare a una rendicontazione di una probabile attività di spaccio.

E’ quasi l’alba quando i carabinieri terminano la conta: 852.930,00 gli euro in totale che vengono sequestrati. Il 50enne è stato denunciato per ricettazione.