CronacaCronaca locale

Quasi un milione di euro nascosti nella porta, blitz dei carabinieri nel Napoletano

Gianluca Spina
Gianluca Spina
Ultima modifica:
Quasi un milione di euro nascosti nell'intercapedine, blitz dei carabinieri nel Napoletano
Quasi un milione di euro nascosti nell'intercapedine, blitz dei carabinieri nel Napoletano
Quasi un milione di euro in contanti. Parliamo con precisone di 852.930,00 euro. A tanto risale il mega sequestro effettuato dopo il blitz di questa notte dai Carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia. Siamo a Sant’Antonio Abate e i militari fanno irruzione nell’appartamento di un 50enne del posto. L’uomo è agli arresti domiciliari per droga. Inizia la perquisizione alla ricerca di stupefacenti e l’abitazione viene setacciata in ogni angolo.

Di droga neanche la traccia ma, quando i militari smontano l’intercapedine ricavata nella porta di ingresso, sembra di essere in un caveau di una banca. Soldi, tanti. Le banconote – quasi tutte da 50 euro l’una – sono custodite sottovuoto e messe al riparo da muffa o altro che possa deteriorarle. In una controsoffittatura altri soldi e anche dei fogli manoscritti che lasciano pensare a una rendicontazione di una probabile attività di spaccio.

E’ quasi l’alba quando i carabinieri terminano la conta: 852.930,00 gli euro in totale che vengono sequestrati. Il 50enne è stato denunciato per ricettazione.

