Ragazzo investito e ucciso tra Giugliano e Pozzuoli, tra 10 giorni sarebbe stato il suo compleanno

Inizia con una tragedia l’inizio dell’anno tra l’area giuglianese ed i Campi flegrei. E’ morto investito sulla Domiziana, nei pressi del ristorante Di Francia, al confine tra Giugliano e Pozzuoli, un ragazzo di Bacoli. Si chiamava Armando Varriale, classe ’93. Per cause ancora da accertare il giovane si trovava all’esterno della sua auto quando all’improvviso una vettura lo ha travolto mortalmente. Inutili i soccorsi. Purtroppo non c’è stato nulla da fare. Sul posto per i rilievi gli agenti della polizia municipale di Giugliano. Armando era di Bacoli. Nell’auto che l’ha travolto c’erano alcune persone immigrate, anche loro ferite e medicate all’ospedale di Pozzuoli. Non sono in pericolo di vita. Adesso il conducente sarà indagato per omicidio stradale. Al momento pare che si sia dato alla fuga. Sono in corso le verifiche sui documenti dei soggetti stranieri e sula proprietà della vettura.