Raid alla pizzeria “Sammarco” ad Aversa, ladri forzano l’ingresso e assaltano la cassa

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Colpo nella notte ai danni della pizzeria Carlo Sammarco ad Aversa, punto di riferimento per tanti clienti e appassionati della tradizione gastronomica.

I ladri hanno preso di mira il locale forzando la saracinesca d’ingresso e riuscendo a penetrare all’interno, dove hanno trafugato il fondo cassa.

Il bottino in denaro, secondo una prima ricostruzione, sarebbe piuttosto esiguo. Molto più consistenti, invece, i danni materiali provocati all’attività: la serranda è stata divelta e diverse strutture interne dovranno essere riparate, per una stima complessiva che ammonta a diverse migliaia di euro.

Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti del commissariato di Aversa, che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini. Gli investigatori stanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona per tentare di individuare i responsabili, i quali si sarebbero allontanati in tutta fretta subito dopo l’effrazione.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

