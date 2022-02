Raid in via Ripuaria a Qualiano, malviventi in azione all’Archì Culture Club

“Derubare scassinare un Club Culturale e solo l’ennesima conferma del nostro fallimento più totale. Del resto piove sempre di più sul giusto… perché l’ingiusto gli ruba l’ombrello . Oramai aver a che fare con i Ladri mi ci son abituato, come dire “C’ho fatto il callo”… mi vien solo di dire: “Perdona loro… perché non sanno quel che fanno”. Uno spazio multidisciplinare per le arti in comunicazione e una nuova, ritrovata socialità, sotto il segno della cultura”. Questo il post di Luigi Margiore dopo il il raid da Archì Culture Club. I malviventi hanno scassinato la serranda e messo a soqquadro il locale. Ingenti i danni.

Archì Culture Club si trova in via Ripuaria. E’ un’associazione finalizza alla promozione e valorizzazione della cultura in tutte le sue espressioni. Il progetto si concretizza in uno spazio dedicato al coworking, allo smart working, alla realizzazione di corsi e laboratori formativi dedicati a differenti forme d’arte e sapere, dove ogni socio può proporsi come tutor o fruire delle conoscenze messe in campo per la crescita individuale.

Non solo arte ma anche sostenibilità: Archì è un progetto basato sui principi della green economy; l’intera sede è stata allestita con il riutilizzo di materiali, forniture e arredi di recupero, riciclati e/o nuovamente riciclabili. Archì è stato ideato e progettato dall’architetto Luigi Margiore, fondatore nel 2011 di Architecture Office, studio di architettura e ingegneria integrata.

Lo spazio, aperto dal lunedì al venerdì, ore 9.00-18.00, nel week end cambia volto e si trasforma in una social zone, che prevede forme di intrattenimento, relax e gioco per i soci. Il Culture Club comprende uno studio di progettazione, uno spazio interno comune con postazioni singole, un giardino, un dehor, una buvette, free-wifi. Per accedere ai servizi, coloro che decideranno di aderire all’associazione culturale, riceveranno una A-Card, individuale e personalizzata e dovranno registrarsi tramite l’AppSistem. La card indica anche il proprio level state, che può crescere o decrescere in base al livello di conoscenze acquisite. Perché ad Archì la cultura è il viatico per il miglioramento individuale e anche per accedere ad alcuni piccoli privilegi: ticket, gadget, coupon, voucher.