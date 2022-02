Rapina al Sebón di Giugliano, minore confessa ma viene assolto

A.M. 15enne di Giugliano, era accusato di aver rapinato il supermercato Sebón di Via Cataste a Giugliano, il 30 Settembre scorso, quando due rapinatori armati di una spranga prima si impossessarono del bottino e poi, dopo una colluttazione con il titolare che aveva reagito alla rapina, aggredirono il figlio dello stesso, colpendolo con la spranga alla testa; era accusato anche di porto d’armi e di lesioni. Un minorenne, V.M. fu arrestato in flagranza di reato, mentre il complice era riuscito a scappare. A. M. aveva immediatamente confessato di essere il rapinatore che era scappato, davanti ai carabinieri della compagnia di Giugliano.

Ieri il verdetto emesso dal GUP del Tribunale per i Minorenni di Napoli, Dottoressa Brunese: assoluzione a formula piena per non aver commesso il fatto. A difenderlo l’avvocato penalista Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord. Il minorenne, che già era libero, era stato scarcerato dal penitenziario di Nisida il 5 Gennaio scorso, perché accusato di aver commesso la rapina anche al supermercato LIDL di Via Campopannone a Giugliano. In quel caso a rimetterlo in libertà fu il tribunale del riesame, che accogliendo l’arringa dell’avvocato Luigi Poziello, annulló l’ordinanza di custodia cautelare per mancanza dei gravi indizi di colpevolezza.

L’altro minore, V.M., difeso di fiducia dall’avvocato Mariano Rocco di Torrepadula, è stato condannato a 3 anni ed 8 mesi di reclusione, da scontarsi presso una casa famiglia.

Il fatto commesso il 30 Settembre del 2021

Rapinano l’esercizio commerciale – il bottino è di circa 700 euro – e si allontanano. Succede però l’imprevisto. Il titolare blocca il ragazzo armato che prima di arrendersi colpisce alla testa il figlio dell’imprenditore. Il 15enne fugge con la refurtiva a bordo di uno scooter. Tornerà poco dopo affermando di essere il complice. Dello scooter e del denaro nessuna traccia.

I Carabinieri della compagnia di Giugliano – allertati dal 112 – intervengono e portano i 2 rapinatori in caserma. Il 16enne è finito in manette per rapina aggravata in concorso e lesioni personali. I militari dell’Arma lo hanno condotto presso il centro di prima accoglienza dei colli Aminei.

Il 15enne invece ha ricevuto una denuncia a piede libero per rapina. La spranga di 45 centimetri e i passamontagna sono finiti sotto sequestro. Il figlio del titolare del supermercato è stato curato dal personale sanitario dell’ospedale San Giuliano. Secondo la prognosi dei medici, ne avrà per 15 giorni a seguito del trauma cranico subìto.