Raid nella notte al Loreto Mare, ladri fuggono via con soldi e chiavi delle auto

Nicola Avolio
Nicola Avolio
Raid nella notte al Loreto Mare, ladri fuggono via con soldi e chiavi delle auto
Raid nella notte al Loreto Mare, ladri fuggono via con soldi e chiavi delle auto
Colpo dei ladri all’interno dell’ospedale Loreto Mare. Ignoti, nella notte, si sono introdotti nello stabile forzando una finestra e raggiungendo gli spogliatoi del personale sanitario nel reparto di Radiologia.

Una volta dentro, hanno scassinato diversi armadietti, portando via denaro contante, carte di credito, chiavi delle auto e documenti personali. Tra gli oggetti rubati anche un orologio di pregio, del valore stimato di circa duemila euro.

Raid nella notte al Loreto Mare, ladri fuggono via con soldi e chiavi delle auto

Il blitz è durato pochi minuti, quanto basta per mettere a segno il colpo senza essere scoperti. Il personale si è accorto del furto solo al cambio turno, quando alcuni medici e infermieri hanno trovato gli armadietti forzati.

Sul posto sono intervenute le volanti della polizia e la scientifica, che ha effettuato rilievi alla ricerca di impronte e altre tracce utili all’identificazione dei responsabili. Gli investigatori stanno passando in rassegna anche le telecamere di sorveglianza interne ed esterne all’ospedale, per ricostruire i movimenti dei ladri e verificare la presenza di eventuali complici.

L’episodio ha destato preoccupazione tra i dipendenti del Loreto Mare, già provati da turni e difficoltà quotidiane, che ora chiedono maggiori misure di sicurezza negli spazi riservati al personale. “Non è la prima volta che succede – racconta uno degli infermieri –. Qui dentro lavoriamo in condizioni difficili e adesso dobbiamo preoccuparci anche dei ladri. Ci sentiamo esposti e senza alcuna tutela”.

“Qui dentro c’è bisogno di più controlli – dice un medico –. La polizia arriva dopo, ma servono misure preventive. Non possiamo lavorare tranquilli se sappiamo che chiunque può entrare e rubare negli spogliatoi”.

 

Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

