Rapina da 40mila euro, domiciliari confermati per il ras di Bagnoli

Domiciliari confermati. Questa la decisione presa dalla Corte di Cassazione nei confronti di Lucio Musella, ras di Bagnoli, arrestato lo scorso marzo insieme a Gennaro Gennarelli e Luca Mattera. I tre finirono in manette perché gravemente indiziati di aver commesso una violenta rapina nei confronti di una coppia, a seguito della quale veniva portato via l’orologio Patek Philippe Nautilus di oltre 40mila euro. Gennarelli e Mattera confessarono quasi subito il reato contestato finendo ai domiciliari mentre Musella era rimasto in carcere dopo la conferma del Riesame.

Il suo legale, l’avvocato Giuseppe Perfetto ha fatto ricorso alla Suprema Corte sul Riesame con gli ermellini che hanno pienamente accolto le sue argomentazioni concedendo a Musella i domiciliari e annullando così il precedente provvedimento. Misura che l’avvocato Perfetto aveva del resto già fatta revocare ma impugnata dal pubblico ministero che riteneva che i domiciliari potessero essere concessi nello specifico soltanto agli altri due indagati rei confessi. Alla fine a spuntarla è stato il ricorso presentato dal legale con Musella che continuerà a scontare la misura presso la sua abitazione.