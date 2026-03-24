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Rapinano un Rolex ad una turista inglese, sconto in appello per due giovani della Sanità

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
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Rapinano un Rolex ad una turista inglese, sconto in appello per due giovani della Sanità
Rapinano un Rolex ad una turista inglese, sconto in appello per due giovani della Sanità
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Taiani Vincenzo, classe ’86 detto Enzuccio o’nano, e Grosso Vincenzo classe ’94, entrambi della Sanità e con precedenti di polizia, erano imputati per una rapina di un Rolex ad una turista britannica commessa proprio nel quartiere Sanità, con l’aggravante e gli ulteriori reati di lesioni ai danni della stessa e del porto e detenzione di un coltello.

I due erano stati condannati in primo grado, con il processo ordinario, dal Tribunale collegiale di Napoli alla condanna di 6 anni di reclusione ciascuno.

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La corte di appello di Napoli, sezione penale, accogliendo le arringhe degli avvocati Carla Marruzzelli e Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord, gli ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche e ha ridotto la pena in anni 4 e mesi 4 di reclusione, scontando la stessa quindi di ben un anno e otto mesi.

Rapinano un Rolex ad un turista inglese, sconto in appello per due giovani della Sanità

Secondo gli inquirenti, la donna era insieme a sua figlia a bordo di un’autovettura noleggiata e percorreva discesa Sanità allorquando un uomo a bordo di uno scooter si era posto dinanzi all’autovettura e contestualmente si era affiancato all’auto un secondo scooter con due uomini a bordo i quali, dal finestrino abbassato, avevano sottratto l’orologio che indossava, un Rolex Datejust 31 mm in oro rosa e acciaio.

Ella aveva resistito e sua figlia aveva morso la mano di uno dei rapinatori: tuttavia gli uomini erano riusciti nel loro intento e si erano allontanati con l’orologio.

Nella colluttazione, la persona offesa aveva riportato una ferita alla mano sinistra.

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