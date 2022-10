Reddito di cittadinanza, la proposta di Salvini:”Sospenderlo per sei mesi”

Matteo Salvini torna all’assalto del reddito di cittadinanza. E, mentre l‘inflazione sfiora il 12% mettendo l’acqua alla gola di chi già fatica ad arrivare a fine mese, annuncia che il governo Meloni intende sospenderloper sei mesi “a quei 900mila percettoridel reddito che sono in condizioni di lavorare e che già lo percepiscono da diciotto mesi” per risparmiare 1 miliardocon cui finanziare nel 2023 la replica diquota 102, il meccanismo di uscita anticipata dal lavoro a 61 anni con 41 contributi già in vigore (con scarso successo) dallo scorso 1 gennaio. Il leader leghista lo anticipa nel nuovo libro di Bruno Vespa “La grande tempesta” in uscita venerdì 4 novembre da Mondadori Rai libri. Nel libro torna anche ad attaccare le sanzioni contro la Russia dicendo che “dobbiamo evitare che ricadano sulle spalle degli imprenditori e dei lavoratori italiani” e serve “un intervento finanziario europeo come è avvenuto ai tempi del Covid”.