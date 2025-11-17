PUBBLICITÀ
Resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, condannato Ciro Borrelli

Sei mesi di reclusione e pena sospesa.
Questo l’esito della discussione del rito abbreviato dinanzi al tribunale penale di napoli, Dott.ssa Albanese, per Ciro Borrelli, imputato con le importanti di accuse di rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.
I fatti risalgono al maggio 2024 allorquando il 20enne fu fermato dai carabinieri di Ischia in seguito ad una segnalazione e dopo essersi rifiutato di dare le proprie generalità, entrò’ in una colluttazione con gli Agenti, tentando di prendere la loro pistola, e aggredendoli.
A seguito della direttissima fu chiesta la definizione secondo le forme del giudizio abbreviato.
Il Pm nella sua requisitoria aveva chiesto un anno e due di carcere; a seguito della arringa dell’Avvocato Massimo Viscusi, la 9 sezione penale ha condannato il giovane al minimo edittale, accogliendo le ragioni giuridiche, riconoscendogli le attenuanti generiche e la sospensione condizionale della pena.

