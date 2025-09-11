PUBBLICITÀ
Riaperta una sala scommesse a Napoli, il Tar ha accolto il ricorso del titolare

Riapre una sala scommesse a Napoli. E’ quanto ha stabilito il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), che ha accolto il ricorso presentato dal titolare contro la revoca della licenza disposta dal Commissariato di Polizia “San Paolo” nei confronti di un esercizio commerciale della città partenopea, come riporta Agipronews.

Nel motivare la decisione, i giudici hanno evidenziato che le circostanze cui si fa riferimento erano già note al momento del rilascio dell’autorizzazione, senza che fossero sopravvenuti motivi di pubblico interesse. Inoltre, il procedimento penale richiamato si era concluso con assoluzione e i controlli di polizia risultavano datati e sporadici. Secondo il Tar, la misura adottata dall’autorità di pubblica sicurezza appare sproporzionata e non sorretta da concrete esigenze attuali di tutela dell’ordine pubblico. È stato inoltre riconosciuto il grave danno economico per l’attività commerciale, che avrebbe comportato la perdita di clientela, investimenti e valore dell’avviamento.

Per tutte queste motivazioni, il Tribunale ha disposto la sospensione cautelare della revoca, consentendo al centro scommesse di proseguire l’attività fino alla discussione nel merito, fissata per il 24 febbraio 2026.

