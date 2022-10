Napoli. Concerto neomelodico abusivo per il compleanno della moglie del boss, scatta il blitz

Organizza un concerto per il suo compleanno, festa sgomberata a Poggioreale. Ieri sera alle ore 23 i carabinieri della compagnia Napoli Stella e del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Napoli intervengono a Piazza Lo Bianco e interrompono l’allestimento di un palco improvvisato per poter cantare in occasione del compleanno di una donna nel rione Luzzatti a Poggioreale. Icarabinieri hanno sgomberato l’area prima che il concerto potesse iniziare.

La donna in questione – come riporta il Mattino – è Marianna Giuliano, moglie di Michele Mazzarella e nuora del boss. Il cantante che si apprestava ad esibirsi era il neomelodico Alessio (estraneo alla vicenda).