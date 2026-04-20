Accoltellano il 17enne e picchiano anche il papà nel Napoletano

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I Carabinieri della stazione di Marigliano, allertati dal 118, sono intervenuti, nella tarda serata di ieri, al corso Umberto. Poco prima e per cause in corso di accertamento c’era stata una rissa tra giovani. Ad avere la peggio un 17enne, ferito da arma da taglio al gluteo destro. Poco dopo sono intervenuti il padre e lo zio del ragazzo. I due sono stati colpiti dai giovani presenti con alcune sedie prese dalla vicina attività commerciale.

Ragazzo, padre e zio sono stati trasferiti nell’ospedale di Nola per poi essere dimessi. 17enne: 15 giorni di prognosi, padre e zio del ragazzo 10 giorni di prognosi. Indagini in corso da parte dei carabinieri impegnati nel ricostruire l’intera vicenda.

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Aggressione a Napoli

Sabato 18 aprile, la Polizia è intervenuta in via Nazario Sauro per la presenza di alcuni giovani armati, su segnalazione dei cittadini. All’arrivo gli agenti hanno rinvenuto due pistole replica, prive di tappo rosso, nascoste tra gli scogli, denunciando un 15 enne per porto di armi ed oggetti atti ad offendere. Sul posto era presente anche il deputato Francesco Emilio Borrelli, contattato da alcuni cittadini costretti ad allontanarsi dalla spiaggia proprio a causa della presenza di queste baby gang. Addirittura un signore anziano era stato colpito da una bottiglia di vetro. Alcuni frequentatori abituali della spiaggia, durante il sopralluogo di Borrelli, avevano anche denunciato la presenza di ragazzini armati di coltello.

“Siamo di fronte a una vera e propria escalation di violenza e degrado che coinvolge ragazzini sempre più giovani. Questi baby criminali, armati di coltelli e pistole finte, probabilmente avevano l’intenzione di provare a commettere qualche furto o rapina. Da tempo chiedo l’istituzione di una task force dedicata delle forze dell’ordine per il presidio delle spiagge libere napoletane, che ogni anno diventano teatro di furti, rapine, aggressioni, risse e, nei casi peggiori, sparatorie. Bene il pronto intervento della polizia che ha fermato i baby delinquenti, ma serve una presenza costante, soprattutto nei weekend, per garantire sicurezza a cittadini e turisti e restituire dignità a uno dei luoghi più belli della nostra città”.