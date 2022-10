Paura fuori al ristorante, autista travolge passante ad Ercolano

Ieri sera i carabinieri della tenenza di Ercolano e della stazione di Portici sono intervenuti nei pressi di un ristorante in Via Patacca. Un 59enne di Torre del Greco passeggiava in strada quando è stato investito da un’auto guidata da una 34enne di Massa di Somma, in regola con la documentazione di circolazione e assicurata. La dinamica è ancora da ricostruire. Il ferito è stato trasportato in codice giallo all’ospedale del Mare. E’ ricoverato ma non è in pericolo di vita, infatti, risulta cosciente e vigile. Indagini in corso