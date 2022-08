Ex tronista di Uomini e Donne in carcere, condannato per violenza sessuale

E’ stato arrestato in Svizzera e condannato a cinque anni di reclusione per violenza sessuale. I genitori di Leoluca Granata, 20 anni, di Maranello (Modena), con un passato come modello e ‘tronista’ nella trasmissione televisiva ‘Uomini e donne’, sono però convinti della sua innocenza e lanciano un appello attraverso le pagine dell’edizione modenese del Resto del Carlino.

L’episodio in questione risale al 26 settembre, quando, a Lugano, Leoluca Granata, con altri due amici, conobbe una ragazza all’uscita di una discoteca. La ragazza accettò di salire in casa dei tre ragazzi. A questo punto le versioni dei fatti divergono. “E’ stato un rapporto consenziente – dicono i genitori del giovane modenese – nostro figlio è innocente, nel corso delle indagini è emersa una lunga serie di contraddizioni”. Secondo Granata, infatti, i rapporti sessuali avuti con la ragazza, e filmati anche in alcuni video, sarebbero stati consenzienti.

Secondo la ragazza, invece, i tre giovani l’avrebbero obbligata a ripetuti rapporti contro la sua volontà. Il tribunale svizzero ha ritenuto gli elementi in suo possesso sufficienti per condannare Granata a cinque anni e i due amici a 27 e 30 mesi.

A chiedere che sia fatta luce su quanto accaduto quella notte, ritenendo un’ingiustizia quella che sta vivendo il giovane sono i genitori del 20enne, Rosa Battista e Maurizio Granata secondo i quali la verità non sarebbe affatto emersa. “Nostro figlio è innocente – sottolineano – e non lo diciamo perchè è nostro figlio ma perchè sono emerse nel corso delle indagini una lunga serie di contraddizioni che dimostrano come le accuse mosse dalla presunta vittima risultino infondate. Nostro figlio non ha negato il rapporto sessuale, al quale hanno preso parte anche due amici ma nega con forza che sia avvenuto contro la volontà della ragazza”.

