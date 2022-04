Dramma nel Casertano, Rossella muore nel sonno a 34 anni: addio alla giovane mamma

Sparanise piange Rossella Fiato, la giovane mamma si è spenta nel sonno a soli 34 anni. La notizia della sua dipartita ha gettato nello sconforto l’intera comunità che in queste ore la ricorca con enorme affetto. A riportare la notizia è Edizione Caserta. Il decesso sarebbe legato ad un arresto cardiaco, sopraggiunto quasi certamente nel sonno.

A lanciare l’allarme è stato il marito che questa mattina, come ogni giorno, l’aveva svegliata prima di accompagnare i bambini a scuola. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna.

Due settimane fa un’altro dramma nel Casertano, Luca si alza per andare in bagno e muore: aveva 40 anni [ARTICOLO 14/03/2022]

Un vero e proprio dramma quello consumatosi Rocca D’Evandro la scorsa notte. Secondo quanto riportato da Paesenews.it, Luca Rafeli, un giovane di soli 40 anni, si sarebbe alzato nel cuore della notte (intorno alle 4) per andare in bagno quando è stato colpito da un malore improvviso. A trovarlo senza vita sono stati i familiari che hanno lanciato subito l’allarme. Purtroppo, giunti sul posto, i medici del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul luogo della tragedia anche i carabinieri.

Originario di Sant’Ambrogio sul Garigliano, in provincia di Frosinone, Luca Rafeli viveva da tempo nel paese in provincia di Caserta. La Procura ha disposto l’autopsia per chiarire con esattezza le cause della morte. Intanto la sua salma è stata condotta presso l’istituto di medicina legale di Cassino. Lascia la compagna e un bimbo piccolo.