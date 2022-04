Ruba 1600 euro di vestiti al Centro Campania, 36enne arrestata dai carabinieri

E’ successo ieri al parco commerciale “Campania”, qui i carabinieri di Marcianise, Caserta, hanno sventato un tentativo di furto.

L’azione dei carabinieri di Marcianise al centro commerciale “Campania”

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Marcianise (CE), hanno effettuato un servizio di controllo del territorio, presso il parco commerciale “Campania”. Tuttavia, nel corso dell’operazione hanno proceduto all’arresto in flagranza di una trentaseienne. L’accuso sarebbe quella di furto. La donna, inoltre, sarebbe di origini marocchine, ma residente a Sarno (SA).

La donna avrebbe rubato 1600 euro di capi d’abbigliamento

Secondo le dichiarazioni dei militari, la trentaseienne si sarebbe impossessata di diversi capi d’abbigliamento di valore. In particolare, previa effrazione del sistema antitaccheggio, avrebbe rubato la merce per un valore complessivo di circa 1600 euro. Dopodiché avrebbe tentato di darsi alla fuga, scappando dal negozio sito all’interno del parco commerciale.

I militari hanno fermato la donna mentre tentava di fuggire con la refurtiva

I militari dell’Arma, in transito, sono stati allertati dal personale addetto alla sicurezza. Grazie alla segnalazione, è stato possibile per i carabinieri bloccare la responsabile del furto e sottoporla ad arresto. Gli agenti hanno potuto recuperare interamente la refurtiva, in modo tale da poterla restituire agli aventi diritto. I carabinieri hanno trattenuto l’arrestata presso le camere di sicurezza dell’Arma, a disposizione della competente autorità giudiziaria.