Ruba il camion dei rifiuti e si schianta contro il muro a Pozzuoli: arrestato

Stamattina i carabinieri della stazione di Pozzuoli hanno arrestato per furto aggravato Generoso De Simone. Approfittando di un attimo di distrazione di alcuni netturbini è il 24enne puteolano è salito a bordo del loro camion dei rifiuti ed è fuggito. I carabinieri non ci hanno messo molto a individuarlo considerata la mole e i colori vivaci del veicolo. L’inseguimento è durato per pochi metri. Il 24enne ha perso il controllo del camion ed è finito contro un muro. De Simone non ha subito lesione ma ora in attesa di giudizio.

Quattro rapine a distributori di benzina e altri due tentativi, arrestato 24enne a Pozzuoli

Ieri la Compagnia Carabinieri di Pozzuoli ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere – emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli su proposta della locale Procura della Repubblica – nei confronti di Antonio De Monte , 24enne di Fuorigrotta, gravemente indiziato di aver commesso, nel mese di febbraio scorso, di quattro rapine e di averne tentate due ai danni di alcuni distributori di carburanti dell’area puteolana.

L’attività investigativa, condotta dalla Stazione Carabinieri di Pozzuoli, ha permesso di acquisire gravi indizi di colpevolezza nei confronti del De Monte in ordine all’essere giunto presso i citati distributori di carburanti a bordo di uno scooter, con volto travisato e armato di pistola, per poi rapinare con violenza e minaccia alle vittime l’incasso giornaliero, per un totale di poco più di due mila euro.

Nel mese di marzo, i Carabinieri avevano dato esecuzione a ulteriore ordinanza di misura cautelare emessa nei confronti dello stesso indagato dal G.I.P. del Tribunale di Napoli per analoghi reati, provvedimento per il quale il predetto si trovava già recluso presso il carcere di Poggioreale.