Le mani della camorra su ambulanze e onoranze funebri, sequestrati 16 mln a Salerno

Il Tribunale di Salerno ha disposto la confisca di beni e assetti societari per un valore di circa 16 milioni di euro. La decisione, su conforme richiesta della Procura della Repubblica di Salerno, Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti dell’imprenditore S.R. (classe 1966). Il provvedimento eseguito, nei giorni scorsi, dalla Divisione Anticrimine della Questura di Salerno. E, inoltre, dal Servizio Centrale Anticrimine della Polizia di Stato.

Nei confronti del predetto imprenditore, già condannato anche per reati commessi per favorire un noto clan, nello scorso mese di gennaio è stata eseguita, un’ordinanza dicustodia cautelare in carcere per i reati di intestazione fittizia di beni, peculato, interruzione di pubblico servizio, favoreggiamento personale, emissione di fatture per operazioni inesistenti, invasione di terreni ed edifici, riciclaggio, turbata liberta degli incanti, abuso d’ufficio ed altro, unitamente ad altri 10 indagati.

Contestualmente all’esecuzione dei provvedimenti cautelari personali, era stato eseguito nei confronti di Squecco Roberto un decreto di sequestro degli stessi di beni poi sottoposti a confisca, secondo una strategia di contrasto propria della Procura della Repubblica di Salerno e condivisa a livello nazionale, dalla Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, che prevede un modello operativo innovativo, caratterizzato dallo svolgirnento in parallelo delle indagini penali e di prevenzione antimafia, in tale ottica la richiesta di sequestro in prevenzione e stata richiesta congiuntamente dal Procuratore della Repubblica di Salerno e dal Questore di Salerno.

Il precedente di stampo camorristico dell’imprenditore

L’esecuzione del provvedimento di confisca, estesa anche ad alcuni cespiti situati in Romania, ha comportato, per la prima volta nel nostro Paese, l’attivazione della procedura introdotta dal nuovo Regolamento (Ue) 2018/1805 del Parlamento Enropeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 (entrato in vigore ii 19 dicembre 2020), per ii riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca.

In particolare, il Tribunale di Salerno ha riconosciuto nei confronti di S.R. manifestazioni di pericolosita sociale sia “qualificata” che “generica”. Il soggetto, che vive abitualmente con i proventi di attivita delittuose, ha evidenziato che lo Squecco e da considerare soggetto socialmente pericoloso sin dalla seconda meta degli anni ’90.

Risalgono a quel periodo, infatti, le denunce per truffa, ricettazione, violazione delle norme tributarie, traffico di ca,ie donate, nonché le operazioni di distrazione di beni e capitali paste in essere in danno dei creditori delle società amministrate, formalmente o di fatto e poi dichiarate fallite. Condotte quest’ultime per le quali S. ha accumulato un ingente capitale illecito, di oltre 3 milioni di euro, successivamente reinvestito in diversi settori imprenditoriali, e per le quali ha riportato due condanne per bancarotta fraudolenta. II provvedimento, inoltre, ha evidenziato, che negli anni 2012-2014, l’imprenditore salernitano ha manifestato anche una pericolosità sociale di tipo qualificato. Pericolo derivante dall’appartenenza ad un noto clan camorristico. Nel 2014, infatti, scatta l’arresto per partecipazione ad associazione di stampo camorristico facente capo a M.G. E, inoltre, di tentata estorsione aggravata, e successivamente condannato per tali fatti.

Le indagini

Il Tribunale si è poi soffermato sulle risultanze delle più recenti indagini. Queste, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Salerno. E svolte dalla Squadra Mobile di Salerno, che hanno determinate l’esecuzione delle richiamate misure cautelari personali. Viene rimarcato, inoltre, come lo S., nonostante i numerosi e incisivi provvedimenti giudiziari ed amministrativi, quali provvedimenti di interdittiva antimafia riguardanti la sua persona e le sue attivitit economiche, non abbia mutato la propria condotta, reiterando i medesimi illeciti.

In tale contesto l’indagato, anche grazie, al reinvestimento dei proventi di reati tributari, ha, di fatto, continuato a mantenere il monopolio nei servizi delle onoranze funebri e del pubblico soccorso nei Comuni di Agropoli, Acerno, Capaccio, attraverso la creazione di nuove associazioni e societa intestate a prestanome ovvero infiltrando imprese di terzi gia attive, in modo da sfruttare, in maniera occulta, mezzi e licenze altrui, conseguendo, peraltro, un notevole arricchimento; sotto tale, ultimo profile, viene stigmatizzato, altresi, il complesso sistema di fatturazioni per operazioni inesistenti realizzato dal predetto. Questo attraverso società cartiere operanti nel settore sanitario. Le aziende che hanno fruttato, solo nel periodo 201712019, introiti per circa 1 milione di euro. Soldi successivamente riciclati nelle casse delle Onlus riferibili all’indagato e distratti per finalità personali o per creare provviste di denaro contante.

I beni sequestrati

Gli approfondimenti economico-finanziari hanno documentato come l’imputato abbia reinvestito le somme illecitamente acquisite. Azioni portate a termine con le due importanti e risalenti bancarotte fraudolente, compiendo diverse operazioni commerciali, tra le quali spiccano per la particolare rilevanza. In primo luogo, l’acquisto, attraverso la P.P. S.r.l, di 12 terreni ubicati in Capaccio (SA), dell’estensione di circa 18 ettari. L’’importo dichiarato di 1.600.000.000 delle vecchie lire, il cui attuale valore è stimabile in circa 15 milioni di euro.

Tra le varie progettualità che hanno interessato i citati terreni, nonche altri appezzamenti limitrofi, vi era quella di realizzare un parco divertimenti tematico. Questo con l’intervento delle amministrazioni Comunali di Capaccio e Agropoli. In secondo luogo, la costituzione di due compagini societarie in Romania, attive nella produzione e vendita di prodotti caseari. Le due aziende registrate fra il 2002 ed ii 2009, con titolari di immobili in quel Paese.

Pertanto, alla luce degli elementi esposti, nonché degli accertamenti esperiti attraverso una specifica richiesta di Commissione Rogatoria alle competenti Autorità Romene, ii Tribunale ha disposto la confisca di una societa con sede in Italia, 2 associazioni di soccorso, 26 automezzi, 7 conti correnti bancari, 12 terreni siti in Capaccio – Paestum (SA), 1 terreno sito a Zimbor – Romania, per un valore complessivo stimato di circa 16 milioni euro, applicando, altresi, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno per la durata di tre anni.