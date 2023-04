Salvatore Esposito: “Napoli merita rispetto. Si trovi una soluzione per il Maradona”

PUBBLICITÀ

“Tutti uniti! Napoli merita rispetto, i tifosi meritano rispetto, la Società merita rispetto, la squadra merita rispetto. Oggi più che mai dobbiamo unirci per onorare una stagione bellissima che potrebbe diventare fantastica”. Queste le parole scritte su Twitter da Salvatore Esposito.

Le parole dell’attore napoletano fanno riferimento alle proteste dei tifosi e agli scontri avvenuti in Curva B in occasione di Napoli-Milan. Da qui l’esortazione alle parti interessate al raggiungimento di un accordo: “Vorrei che ci si sedesse ad un tavolo per trovare una soluzione che possa dare al Maradona lo spettacolo che tutto il mondo ci ha sempre invidiato. Lo merita la maglia, lo merita la città, lo meritiamo tutti noi. #ForzaNapoliSempre”.

