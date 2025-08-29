Salvatore morto in vacanza a Malta, oggi l’ultimo saluto di Scampia e Secondigliano

Nel pomeriggio di oggi, venerdì 29 agosto 2025, alle ore 16:30, le comunità di Secondigliano e Scampia si uniranno nel dolore per dare l’ultimo saluto a Salvatore Palmentieri, 35 anni, scomparso tragicamente il 13 agosto nelle acque della Blue Lagoon di Comino, a Malta, dove si trovava in vacanza.
La cerimonia funebre sarà celebrata presso la Parrocchia della Resurrezione al Rione Monterosa, luogo che accoglierà familiari, amici e tutti coloro che vorranno stringersi attorno ai suoi cari in questo momento di grande sofferenza.
Salvatore, conosciuto da tutti con l’affettuoso soprannome di “King”, era apprezzato come un giovane perbene: gentile, rispettoso e instancabile nel lavoro. Negli ultimi giorni, tantissimi messaggi di cordoglio hanno riempito i social, a testimonianza di quanto fosse amato e stimato.
La sua improvvisa scomparsa ha toccato non solo il quartiere, ma anche chi lo aveva incontrato a Malta: a Comino, infatti, si è tenuto un momento di raccoglimento con la partecipazione di cittadini, soccorritori e autorità locali.
Oggi, però, sarà il tempo del silenzio e della preghiera. Secondigliano e Scampia si fermeranno per accompagnare Salvatore nel suo ultimo viaggio terreno, custodendo il suo sorriso e la sua bontà come un ricordo che resterà per sempre vivo nel cuore di chi lo ha conosciuto.