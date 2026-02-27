Sant’Antimo sconvolta per la morte di Filippo: “Non ci possiamo credere”

PUBBLICITÀ

La comunità di Sant’Antimo è stata colpita da una notizia che ha lasciato tutti senza parole: la morte improvvisa di Filippo Raimondo, 51enne molto conosciuto e stimato in città. Alcune notizie spezzano in due, lacerano l’anima, sconvolgono. Questa è una di quelle. Quando un caro amico ci lascia inaspettatamente, un pezzo del nostro cuore piange per sempre.

Filippo era un volto familiare per tanti. In molti lo ricordano nella sua attività in via Roma, sempre gentile, educato, disponibile con tutti. C’è chi racconta di averlo visto appena pochi giorni fa, mentre con naturalezza e bontà aiutava una signora a spostare il carrello. Un gesto semplice, ma che dice tutto della persona che era.

La notizia della sua scomparsa si è diffusa rapidamente, generando incredulità e dolore. “Non ci posso credere”, scrive un’amica. “Ti ho visto crescere, eri un bravissimo ragazzo”. Parole che si intrecciano a ricordi di decenni di amicizia, di affetto sincero, di momenti condivisi che oggi diventano memoria preziosa. “Riposa in pace, fratello nostro”, si legge in uno dei tanti messaggi lasciati sui social. “Mancherai a tutti”. Un saluto semplice, ma carico di un dolore che accomuna un’intera comunità. In queste ore difficili, Sant’Antimo si stringe attorno alla famiglia Raimondo, travolta da una perdita così improvvisa e devastante. A loro vanno le più sentite condoglianze e l’abbraccio sincero di chi ha voluto bene a Filippo.