PUBBLICITÀ
HomeCronacaSant'Antimo sconvolta per la morte di Filippo: "Non ci possiamo credere”
CronacaCronaca localePrimo Piano

Sant’Antimo sconvolta per la morte di Filippo: “Non ci possiamo credere”

Antonio Mangione
Di Antonio Mangione
Ultima modifica:
Sant'Antimo sconvolta per la morte di Filippo “Non ci possiamo credere”
Sant'Antimo sconvolta per la morte di Filippo “Non ci possiamo credere”
PUBBLICITÀ

La comunità di Sant’Antimo è stata colpita da una notizia che ha lasciato tutti senza parole: la morte improvvisa di Filippo Raimondo, 51enne molto conosciuto e stimato in città. Alcune notizie spezzano in due, lacerano l’anima, sconvolgono. Questa è una di quelle. Quando un caro amico ci lascia inaspettatamente, un pezzo del nostro cuore piange per sempre.

Filippo era un volto familiare per tanti. In molti lo ricordano nella sua attività in via Roma, sempre gentile, educato, disponibile con tutti. C’è chi racconta di averlo visto appena pochi giorni fa, mentre con naturalezza e bontà aiutava una signora a spostare il carrello. Un gesto semplice, ma che dice tutto della persona che era.

PUBBLICITÀ

La notizia della sua scomparsa si è diffusa rapidamente, generando incredulità e dolore. “Non ci posso credere”, scrive un’amica. “Ti ho visto crescere, eri un bravissimo ragazzo”. Parole che si intrecciano a ricordi di decenni di amicizia, di affetto sincero, di momenti condivisi che oggi diventano memoria preziosa. “Riposa in pace, fratello nostro”, si legge in uno dei tanti messaggi lasciati sui social. “Mancherai a tutti”. Un saluto semplice, ma carico di un dolore che accomuna un’intera comunità. In queste ore difficili, Sant’Antimo si stringe attorno alla famiglia Raimondo, travolta da una perdita così improvvisa e devastante. A loro vanno le più sentite condoglianze e l’abbraccio sincero di chi ha voluto bene a Filippo.

 

PUBBLICITÀ
Antonio Mangione
Antonio Mangionehttp://www.internapoli.it
Giornalista pubblicita iscritto dalll'ottobre 2010 all'albo dei Pubblicisti, ho iniziato questo lavoro nel 2008 scrivendo con testate locali come AbbiAbbè e InterNapoli.it. Poi sono stato corrispondente e redattore per 4 anni per il quotidiano Cronache di Napoli dove mi sono occupato di cronaca, attualità e politica fino al 2014. Poi ho collaborato con testate sportive come PerSempreNapoli.it e diverse testate televisive. Dal 2014 sono caporedattore della testata giornalistica InterNapoli.it e collaboro con il quotidiano Il Roma

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati