Colpi di pistola esplosi a Sant’Antonio Abate, si indaga sulla ‘stesa’. Ieri sera i carabinieri della stazione insieme ai colleghi della sezione radiomobile della compagnia di Castellammare sono intervenuti a via Stabia a Sant’Antonio Abate. Poco prima ignoti avevano esploso alcuni colpi d’arma da fuoco. Ritrovati 3 i bossoli calibro 9 in strada e sequestrati: indagini in corso.

RAID AD AFRAGOLA

I Carabinieri della compagnia di Casoria sono intervenuti a via Venezia Giulia 37 per la segnalazione di colpi d’arma da fuoco. Poco prima ignoti avevano sparato diversi colpi. I militari hanno rivenuto e sequestrato 12 bossoli calibro 9. Inoltre 12 i fori presenti nella serranda di una pizzeria. Indagini in corso da parte dei Carabinieri

