Ceneri del fidanzato morto nel sexy toy, 23enne lo ‘indossa’ prima di prendere l’aereo ma viene fermata in aeroporto

Viaggia “indossando” il sex toy con all’interno le ceneri del fidanzato e viene fermata alla dogana. Sarah Button, 23 anni del Regno Unito, ha dichiarato di aver voluto conservare le ceneri del compagno, scomparso da poco, all’interno di un oggetto che li ha tenuti molto legati in vita e nel corso del viaggio ha voluto tenerlo il più possibile vicino a sé.

La studentessa di legge ha raccontato in uno dei suoi account su TikTok che il sex toy in questione era uno dei preferiti usati con il suo fidanzato quando era ancora in vita. Quando è scomparso, per motivi che non sono noti, lei ha così deciso di conservare le sue ceneri all’interno di quell’oggetto, così da continuare a portarlo con sé. Indossare quel sex toy quando è in giro è un modo per continuare a viaggiare con il suo ragazzo, ha spiegato, concetto difficile da far capire ai poliziotti della dogana.

Durante i controlli gi agenti si sono resi che c’era qualcosa di strano, la 23enne ha spiegato cosa fosse, ma hanno voluto fare controlli più accurati. La ragazza ha raccontato che gli agenti l’hanno accusata di essere volgare, ma lei non è pentita di quello che ha fatto.

«In questo modo posso portarlo in tutti i posti che avevamo sognato di visitare insieme».

La giovane è stata poi rilasciata, ma nonostante la disavventura, ha garantito che continuerà a viaggiare portando con sé il suo compagno.

GUARDA IL VIDEO CLICCANDO LINK IN BASSO

http://https://www.tiktok.com/@tallfatcat/video/7144933585097788718?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1&lang=en